На Херсонщині затримали військовослужбовця, який перейшов на бік ворога

Молодший сержант, перебуваючи в тимчасово окупованому рф м. Херсоні, перейшов на бік ворога.

На Херсонщині затримали військовослужбовця, який підозрюється у колабораційній діяльності. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю прикордонного загону Державної прикордонної служби України за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

«За даними слідства, молодший сержант, перебуваючи в тимчасово окупованому рф м. Херсоні, перейшов на бік ворога.

Він добровільно обіймав посаду «оперуполномоченного оперативного отдела» у незаконно створеному правоохоронному органі «ИК «северная исправительная колония (№ 90)» управления службы исполнения наказаний по Херсонской области».

Правоохоронці затримали його 20 червня 2023 року в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України», — йдеться у повідомленні.

Наразі готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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