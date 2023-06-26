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Розслідував справу проти полонених українських моряків та переслідував кримських татар: судитимуть зрадника з Криму

20:07, 26 червня 2023
Встановлено, що фігурант отримав «посаду» слідчого в управлінні фсб рф по Криму та Севастополю та займався переслідуванням кримськотатарських активістів.
Розслідував справу проти полонених українських моряків та переслідував кримських татар: судитимуть зрадника з Криму
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього українського правоохоронця, який після захоплення росіянами Кримського півострову зрадив присягу та вступив до лав фсб рф. Про це повідомляє пресслужба Бюро. 

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що фігурант отримав посаду слідчого в управлінні фсб рф по Криму та Севастополю та займався переслідуванням кримськотатарських активістів. У межах ініційованих ним кримінальних проваджень місцеві окупаційні суди визнавали кримськотатарські релігійні організації терористичними, а їхніх лідерів кидали за ґрати.

Також 2018 році зрадник вів справу проти українських моряків, яких полонили росіяни в районі Керченської протоки. На суді він клопотав про тримання під вартою у слідчому ізоляторі всіх затриманих українців, у тому числі поранених.

Колишній український правоохоронець заочно обвинувачується в дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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