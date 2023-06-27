Производителя мороженого «Каштан» и «Крещатик» оштрафовали почти на 1,3 млн гривен за ложь о составе продукта

Производителя мороженого «Каштан» и «Крещатик» оштрафовали за то, что на упаковках продукта было указано о наличии в его составе коровьего молока, что не соответствовало действительности.

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Производителя мороженого «Каштан» и «Крещатик» оштрафовали почти на 1,3 млн гривен за ложную информацию о составе продукта. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Хозяйственный суд города Киева 22 июня 2023 отказал в удовлетворении иску обществу с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого Хладопром» в Антимонопольный комитет Украины о признании недействительным и отмене решения Комитета от 30.12.2022 № 470-р. Этим решением Комитет признал, что предприятие распространяло ложную информацию о составе своего продукта – мороженого.



Напомним, во время соответствующего рассмотрения дела Комитет обнаружил, что ООО «ФМ Хладопром» (производит свыше 27 видов мороженого, в частности, под названиями «Крещатик», «Каштан», «Хладик», «Артек», «Волошковое поле» и др.). ) на упаковках мороженого указывал информацию о наличии в его составе коровьего молока.

В то же время Комитет во время проведения исследования установил, что в сентябре и ноябре 2020 года предприятие не закупало коровье молоко и, соответственно, не использовало его при изготовлении мороженого «пломбор». Вместо этого производитель заменил в составе своего продукта питьевое коровье молоко другим ингредиентом – сухое обезжиренное молоко.



Соответственно, распространенная производителем информация о составе его продукта является ложной, в то время как согласно законодательству, в маркировке всех продуктов должны указываться только те ингредиенты, которые действительно использовались при их производстве.

В результате ООО «ФМ Хладопром» было признано нарушителем законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. На ответчика наложен штраф в размере 1 370 433 гривен.

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