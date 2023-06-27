Виробника морозива «Каштан» та «Хрещатик» оштрафували майже на 1,3 млн гривень за брехню про склад продукту

Виробника морозива «Каштан» та «Хрещатик» оштрафували за те, що на упаковках продукту було вказано про наявність у його складі коров’ячого молока, що не відповідало дійсності.

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Виробника морозива «Каштан» та «Хрещатик» оштрафували майже на 1,3 млн гривень за неправдиву інформацію про склад продукту. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Господарський суд міста Києва 22 червня 2023 року відмовив у задоволенні позову товариству з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива Хладопром» до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним та скасування рішення Комітету від 30.12.2022 № 470-р. Цим рішенням Комітет визнав, що підприємство поширювало неправдиву інформацію про склад свого продукту – морозива.



Нагадаємо, під час відповідного розгляду справи Комітет виявив, що ТОВ «ФМ Хладопром» (виробляє понад 27 видів морозива, зокрема, під назвами «Хрещатик», «Каштан», «Хладик», «Артек», «Волошкове поле» та ін.) на упаковках морозива вказував інформацію про наявність у його складі коров’ячого молока.

Водночас Комітет під час проведення дослідження встановив, що у вересні та листопаді 2020 року підприємство не закуповувало коров’ячого молока та, відповідно, не використовувало його при виготовленні морозива «пломбір». Натомість виробник замінив у складі свого продукту питне коров’яче молоко на інший інгредієнт – сухе знежирене молоко.



Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є неправдивою, в той час як згідно з законодавством, у маркуванні усіх продуктів мають зазначатися лише ті інгредієнти, що дійсно використовувалися під час їх виробництва.

Відтак ТОВ «ФМ Хладопром» було визнано порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. На відповідача накладено штраф у розмірі 1 370 433 гривень.

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