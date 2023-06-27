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  1. В Украине

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Львов

20:16, 27 июня 2023
Билеты уже доступны для покупки.
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Львов
Фото: УЗ
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Укрзализныця назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев - Львов, сообщает пресс-служба компании.

"Поезд будет сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, с кондиционированием, кнопкой вызова проводника и сигнализацией внутри купе", - говорится в сообщении.

Поезд будет удобно отправляться из столицы в самые "пиковые" даты: 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля утром, в 07:05, и прибывать во Львов уже в 14:49. Обратно из Львова поезд будет выезжать 30 июня, 1, 2, 8 и 15 июля в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27.

Для пассажиров из Днепра, Запорожья и Харькова этот поезд - удобная пересадочная опция, чтобы добраться до Львова быстро и удобно: в направлении Львова пересесть на поезд №191/192 можно с поездов №79 Днепр - Киев, №38 Запорожье - Киев и №63 Харьков - Киев (время ожидания пересадки не превысит полутора часов во всех случаях).

Так же - в обратном направлении: осуществить пересадку с поезда №192/191 можно на поезда №64 Киев - Харьков и №80 Киев - Днепр (время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут).

Билеты на все рейсы уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

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