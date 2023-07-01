Директор ЦРУ тайно посещал Украину, ему раскрыли стратегические планы, — СМИ

В Киев тайно приезжал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Украину. В Киеве ему раскрыли планы освобождения украинских территорий от российских оккупантов, передает The Washington Post.

Издание сообщает, что поездка Бернса была секретной. В ходе визита он встретился с Президентом Владимиром Зеленским и высшим руководством украинской разведки.

Целью визита было подтвердить приверженность США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине в борьбе с агрессором.

По словам собеседников, в частных разговорах украинское военное руководство выразило главе ЦРУ уверенность в том, что их цель к осени освободить значительную часть территорий, переместить ракетные и артиллерийские системы до границы с Крымом, продвинуться на восток.

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