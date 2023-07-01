Директор ЦРУ таємно відвідував Україну, йому розкрили стратегічні плани, — ЗМІ

До Києва таємно приїздив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня таємно відвідав Україну. У Києві йому розкрили плани звільнення українських територій від російських окупантів, передає The Washington Post.

Я пише видання, поїздка Бернса була таємною. Під час візиту він зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та вищим керівництвом української розвідки.

Метою візиту було підтвердити прихильність США щодо обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні у боротьбі з агресором.

За словами співрозмовників, у приватних розмовах українське військове керівництво висловило главі ЦРУ впевненість у тому, що їхня мета до осені звільнити значну частину територій, перемістити ракетні та артилерійські системи до межі з Кримом.

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