В Украине повысили предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Для бизнеса ввели новые предельные цены на электроэнергию.

Фото: 24tv.ua

С 30 июня в Украине начали действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Соответствующее решение ранее приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Документ предусматривает установление новых предельных цен для рынка “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка на таком уровне:

Верхние предельные цены:

с 23:00 до 07:00 — 3 тыс. грн/МВт-ч;

с 07:00 до 19:00 — 5 600 грн/МВт-ч;

с 19:00 до 23:00 — 7 200 грн/МВт-ч;

Нижние предельные цены:

в течение суток — 10 грн/МВт-ч.

Для балансирующего рынка максимальная предельная цена составит 125% от цены рынка “на сутки вперед”, минимальная — 0,01 грн за МВт-ч.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.