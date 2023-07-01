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  1. В Україні

В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію для бізнесу

11:36, 1 липня 2023
Для бізнесу запровадили нові граничні ціни на електроенергію.
В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію для бізнесу
Фото: 24tv.ua
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З 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення раніше ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Документ передбачає встановлення нових граничних цін для ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку на такому рівні:

Верхні граничні ціни:

з 23:00 до 07:00 – 3 тис. грн/МВт·год;

з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт·год;

 з 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт·год;

Нижні граничні ціни:

протягом доби – 10 грн/МВт·год.

Для ринку, що балансує, максимальна гранична ціна становитиме 125% від ціни ринку “на добу наперед”, мінімальна – 0,01 грн за МВт-год.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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