В Україні підвищили граничні ціни на електроенергію для бізнесу

Для бізнесу запровадили нові граничні ціни на електроенергію.

Фото: 24tv.ua

З 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Відповідне рішення раніше ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Документ передбачає встановлення нових граничних цін для ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку на такому рівні:

Верхні граничні ціни:

з 23:00 до 07:00 – 3 тис. грн/МВт·год;

з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт·год;

з 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт·год;

Нижні граничні ціни:

протягом доби – 10 грн/МВт·год.

Для ринку, що балансує, максимальна гранична ціна становитиме 125% від ціни ринку “на добу наперед”, мінімальна – 0,01 грн за МВт-год.

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