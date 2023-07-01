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  1. В Украине

В Киевской области вспыхнул пожар с пострадавшими

23:28, 1 июля 2023
В результате пожара в Киевской области пострадал мужчина.
В Киевской области вспыхнул пожар с пострадавшими
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В Белоцерковском районе Киевской области ликвидировано возгорание на ферме, передает пресслужба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

30 июня около 22:35 оперативно-диспетчерская служба Белоцерковского района получила сообщение о возгорании на ферме, расположенной в селе Василев на улице Олифиренко. На место немедленно были направлены две государственные пожарно-спасательные части - 5-я из города Узин и 16-я из города Обухов.

По прибытию спасателями установлено, что произошло возгорание металлического вагончика на кровле временного хозяйственного здания.

Огонь удалось локализовать в 23.19 и полностью ликвидировать в 23.32. На месте происшествия работали 2 единицы пожарно-спасательной техники и 9 спасателей. В результате пожара пострадал мужчина 1968 года рождения.  

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