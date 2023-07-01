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  1. В Украине

Минобороны отстранило новоназначенного и. о. директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова

16:25, 1 июля 2023
В ведомстве отмечают, что отстранение произошло сразу после появления спорного рода информации о Рыгованове.
Минобороны отстранило новоназначенного и. о. директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова
Фото: UKRINFORM
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Министерство обороны Украины сообщает, что временно исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова отстранили.

"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня - 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей.

Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации об указанном лице.

В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что Рыгованов принимал участие в антиукраинских политических шоу на росТВ.

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