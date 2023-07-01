Минобороны отстранило новоназначенного и. о. директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова

В ведомстве отмечают, что отстранение произошло сразу после появления спорного рода информации о Рыгованове.

Фото: UKRINFORM

Министерство обороны Украины сообщает, что временно исполняющего обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова отстранили.

"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня - 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей.

Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации об указанном лице.

В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов, которые были обнародованы. О результатах сообщим отдельно в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что Рыгованов принимал участие в антиукраинских политических шоу на росТВ.

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