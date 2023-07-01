Міноборони відсторонило новопризначенного в. о. директора Департаменту ресурсного забезпечення Руслана Ригованова

У відомстві зазначають, що відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо Ригованова.

Фото: UKRINFORM

Міністерство оборони України повідомляє, що тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення Руслана Ригованова відсторонили.

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків.

Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи.

Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у ЗМІ з’явилася інформація, що Ригованов брав участь в антиукраїнських політичних шоу на росТБ.

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