На Київщині спалахнула пожежа з постраждалими

Внаслідок пожежі на Київщині постраждав чоловік.

У Білоцерківському районі Київської області ліквідовано загорання на фермі, передає пресслужба Головного управління ДСНС України у Київській області.

Стало відомо, що 30 червня близько 22:35 оперативно-диспетчерська служба Білоцерківського району отримала повідомлення про загорання на фермі, розташованій у селі Василів на вулиці Олифіренка.

На місце негайно було направлено дві державні пожежно-рятувальні частини - 5-ту з міста Узин та 16-ту з міста Обухів.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що сталося загорання металевого вагончика на крівлі тимчасової господарської будівлі.

Вогонь вдалося локалізувати о 23:19 та повністю ліквідувати о 23:32. На місці події працювали 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 9 рятувальників. Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1968 року народження.

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