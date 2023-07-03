Война не будет закончена, пока Крым будет находиться под российской оккупацией, — Зеленский

Президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не закончится, пока Крым находится под российской оккупацией. Об этом глава государства отметил в интервью CNN.

Так, Украина будет считать победой в войне над россией восстановления территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год.

Несмотря на то, что усилия Украины сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке, президент отметил, что конечной целью государства является освобождение Крыма.

«Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась», – сказал он.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: «Тогда это не будет победой».

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