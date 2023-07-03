Війну не буде закінчено, поки Крим буде знаходитися під російською окупацією, — Зеленський

Президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна не закінчиться, поки Крим перебуває під російською окупацією. Про це глава держави зазначив у інтерв'ю CNN.

Так, Україна вважатиме перемогою у війні над росією відновлення територіальної цілісності нашої держави станом на 1991 рік.

Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

«Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася», - сказав він.

На запитання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».

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