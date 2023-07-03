В Сумах зафиксировано 4 прилета «шахедов»: ранены 16 человек, есть жертва – ОВА

В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.

Фото: Сумская областная военная администрация

В понедельник, 3 июля, российские оккупанты обстреляли Сумы. Всего по городу россияне ударили 4 баражирующими боеприпасами иранского происхождения Shahed 136. Об этом сообщает Сумская ОВА.

По предварительной информации, 16 человек получили ранения, 1 погиб.

«По состоянию на 10:49 зафиксировано 4 прилета БПЛА типа Shahed 136 по центру г. Сумы Сумской области.

В результате попадания повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома.

По состоянию на 13:00 предварительно 16 раненых, 1 человек погиб. Пострадавшим была оказана помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются работы по эвакуации населения и ликвидации последствий пожара.

Пострадавшему населению предоставлены места временного пребывания. Решается вопрос об их размещении.

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