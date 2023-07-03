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  1. В Україні

У Сумах зафіксовано 4 прильоти «шахедів»: поранено 16 людей, є жертва – ОВА

15:40, 3 липня 2023
Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.
У Сумах зафіксовано 4 прильоти «шахедів»: поранено 16 людей, є жертва – ОВА
Фото: Сумська обласна військова адміністрація
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У понеділок, 3 липня, російські окупанти обстріляли Суми. Всього по місту росіяни вдарили 4 баражуючими боєприпасами іранського походження Shahed 136. Про це повідомляє Сумська ОВА.

За попередньою інформацією 16 людей отримали поранення, 1 загинула.

«Станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу "Shahed 136" по центру м. Суми Сумської області.

Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо 16 поранених, 1 особа загинула. Постраждалим надали допомогу», — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.

Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення.

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