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  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 8 июля

09:51, 8 июля 2023
Радиационный фон по всему городу – в норме.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 8 июля
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По состоянию на 8 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 28 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды, 64Г общий индекс качества воздуха – 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 23 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 24 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Стационарный пункт мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 30 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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