В Одесской области ввели ограничения для грузового транспорта: что известно

Где ограничат движение в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Изображение: freepik.com

В Одесской областной государственной администрации сообщили, что с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время с 10 июля вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 18:00.

С 18:00 до 10:00 движение грузового транспорта разрешено.

Где ограничат движение в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн:

М-15 Одесса — Рени

М-05 Киев - Одесса

М-14 Одесса — Мелитополь

Кого не касаются ограничения

Исключение – транспортные средства специализированного назначения и транспорт, которые осуществляютперевозку:

опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы;

грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны;

гуманитарной помощи;

людей.

Разрешается также передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель грузового автомобиля имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы («єЧерга») за два дня до очереди ожидания на ближайшее время.

Предприятиям, которые занимаются перевозкой зерновых, масличных и горюче-смазочных грузов, советуют обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.