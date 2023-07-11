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  1. В Украине

В Одесской области ввели ограничения для грузового транспорта: что известно

07:00, 11 июля 2023
Где ограничат движение в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.
В Одесской области ввели ограничения для грузового транспорта: что известно
Изображение: freepik.com
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В Одесской областной государственной администрации сообщили, что с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время с 10 июля вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 18:00.

С 18:00 до 10:00 движение грузового транспорта разрешено.

Где ограничат движение в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн:

  • М-15 Одесса — Рени
  • М-05 Киев - Одесса
  • М-14 Одесса — Мелитополь

Кого не касаются ограничения

Исключение – транспортные средства специализированного назначения и транспорт, которые осуществляютперевозку:

  • опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы;
  • грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
  • военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны;
  • гуманитарной помощи;
  • людей.

Разрешается также передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель грузового автомобиля имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы («єЧерга») за два дня до очереди ожидания на ближайшее время.

Предприятиям, которые занимаются перевозкой зерновых, масличных и горюче-смазочных грузов, советуют обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час.

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