В Одеській області ввели обмеження для вантажного транспорту: що відомо

Де обмежать рух в межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн.

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В Одеській обласній державній адміністрації повідомили, що з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час, з 10 липня вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10:00 до 18:00.

З 18:00 до 10:00 рух вантажного транспорту дозволено.

Де обмежать рух в межах Одеської області для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь 7 тонн:

М-15 Одеса — Рені

М-05 Київ — Одеса

М-14 Одеса — Мелітополь

Кого не стосуються обмеження

Виняток – транспорті засоби спеціалізованого призначення та транспорт, що здійснюють перевезення:

небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці;

вантажів, пов’язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

військових вантажів, товарів подвійного призначення та/або майна, шо використовується для потреб оборони;

гуманітарної допомоги;

людей.

Дозволяється також пересування транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за умови, що водій вантажного автомобіля має заброньоване місце в черзі очікування для перетину державного кордону України для автомобільного сполучення засобами електронної системи («єЧерга») за два дні до черги очікування на найближчий час.

Підприємствам, що займаються перевезенням зернових, олійних та пально-мастильних вантажів радять звернутися до Одеської обласної державної (військової) адміністрації для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину.

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