Будут судить идеолога «русского мира» Дугина, который призывал уничтожить Украину

Пропагандист распространял публикации с призывами уничтожить Украину и ее жителей до последнего, наносить ракетные удары, в частности, по центру Киева.

Фото: Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского пропагандиста и идеолога «русского мира» по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и публичных призывов к геноциду. Об этом сообщает ОГП.

Ведомство не уточняет фамилию пропагандиста, но, судя по фото, речь идет именно об Александре Дугине. Ранее сообщалось, что собрана доказательная база на Дугина.

Расследованием установлено, что обвиняемый публично призывал и распространял материалы с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, разжигал национальную рознь. Он также распространял материалы с публичными призывами к геноциду украинского народа.

С мая 2022 года пропагандист создавал и распространял в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте публикации, в которых призывал освободить всю Украину, а не только Херсон и Донбасс. И вместе с россией и «освобожденной» Украиной создать «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство». Он также пропагандировал дальнейшую эскалацию войны.

Кроме того, подозреваемый распространял публикации с призывами уничтожить Украину и ее жителей до последнего, наносить ракетные удары по городам Украины, в частности, центру Киева.

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