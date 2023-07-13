Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу.

Рада скасувала обмеження на строк конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ: є умови

Рада схвалила закон яким скасовуються обмеження строку конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ, за умови, якщо відповідний позов було подано до скасування воєнного стану та активи таких осіб було заблоковано.

До Порядку ведення Реєстру судових рішень внесли зміни: розширили доступ певним органам та додали умови для бізнес-проектів

Зокрема Вища рада правосуддя вирішила, що бізнес-проекти зможуть брати дані з Реєстру лише за погодженням з ДСА.

Раді пропонують дозволити зменшувати строк позбавлення волі за читання книг

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується за рішенням суду зменшувати строк позбавлення волі засудженим за прочитання книг.

Стало відомо, що відбувається з проектом про скасування Господарського кодексу

Комітет створив робочу групу для доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу.

  1. В Україні

Судитимуть ідеолога «руського миру» Дугіна, який закликав знищити Україну

13:37, 13 липня 2023
Пропагандист розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари, зокрема по центру Києва.
Судитимуть ідеолога «руського миру» Дугіна, який закликав знищити Україну
Фото: Офіс Генпрокурора
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога «руського миру»за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічних закликів до геноциду. Про це повідомляє ОГП.

Відомство не уточнює прізвище пропагандиста, але, судя з фото, йдеться саме про Олександра Дугіна. Раніше повідомлялося, що зібрано доказову базу на Дугіна.  

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу.

З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з росією та «освобожденной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство». Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України