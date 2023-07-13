Судитимуть ідеолога «руського миру» Дугіна, який закликав знищити Україну

Пропагандист розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари, зокрема по центру Києва.

Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського пропагандиста та ідеолога «руського миру»за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і публічних закликів до геноциду. Про це повідомляє ОГП.

Відомство не уточнює прізвище пропагандиста, але, судя з фото, йдеться саме про Олександра Дугіна. Раніше повідомлялося, що зібрано доказову базу на Дугіна.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу.

З травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте» публікації, у яких закликав «освободить» всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з росією та «освобожденной» Україною створити «Новое Государство, настоящую Империю, с миссией и Духом, православное Царство». Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.

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