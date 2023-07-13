У Солом'янському районі Києва змінили рух наземного транспорту

Через дорожні роботи на Севастопольській площі змінений рух низки маршрутів наземного транспорту.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці у зв'язку з дорожніми роботами на Севастопольській площі цього тижня змінили рух низки маршрутів наземного транспорту.

Про це повідомили у КМДА.

«Цього тижня через дорожні роботи на Севастопольській площі змінений рух низки маршрутів наземного транспорту», - йдеться у повідомленні.

Так, 13 липня зміни внесені в маршрути:

тролейбусів №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;

автобусів №№ 22, 25, 69, 119.

Об’їзд організовано за маршрутом: просп. Повітрофлотський – вул. Смілянська – вул. Святослава Хороброго, далі за власними маршрутами.

У суботу, 15 липня, із 10:00 до 12:00, тролейбуси курсуватимуть:

маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 – від ст. м. «Площа Українських Героїв», ст. м. «Палац спорту», просп. Свободи та ст. м. «Палац спорту» до площі Космонавтів;

маршрути №№ 22к, 30, 42д – від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.

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