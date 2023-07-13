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  1. В Украине

В Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта

20:33, 13 июля 2023
Из-за дорожных работ на Севастопольской площади изменено движение ряда маршрутов наземного транспорта.
В Соломенском районе Киева изменили движение наземного транспорта
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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В столице из-за дорожных работ на Севастопольской площади на этой неделе изменили движение ряда маршрутов наземного транспорта.

Об этом сообщили в КГГА.

«На этой неделе из-за дорожных работ на Севастопольской площади изменено движение ряда маршрутов наземного транспорта», - говорится в сообщении.

Так, 13 июля изменения внесены в маршруты:

  • троллейбусов №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
  • автобусов №№ 22, 25, 69, 119.

Объезд организован по маршруту: просп. Воздухофлотский – ул. Смелянская – ул. Святослава Храброго, далее по своим маршрутам.

В субботу, 15 июля, с 10:00 до 12:00, троллейбусы будут курсировать:

  • маршруты №№ 8, 9к, 35, 40 – от ст. м. «Площадь Украинских Героев», ст. м. «Дворец спорта», просп. Свободы и ст. м. «Дворец спорта» до площади Космонавтов;
  • маршруты №№ 22к, 30, 42д – от ул. Ольжича, ул. Милославской и ул. Ольжича до Индустриального путепровода.

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