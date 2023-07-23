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  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 23 июля

11:21, 23 июля 2023
КГГА: по состоянию на утро уровень загрязненности воздуха низкий, а радиационный фон – в норме.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 23 июля
Изображение: freepik.com
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По состоянию на 08:00 23 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская общий индекс качества воздуха – 31 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская общий индекс качества воздуха – 27 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха – 7 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого общий индекс качества воздуха – 28 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

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