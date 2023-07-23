Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Один судья работает за 22 судей: что происходит с нагрузкой в судах

При необходимой нормативной численности у 297 судей в Ровенском окружном административном суде работают 13 судей, а в Киевском окружном админсуде – 23 судьи при численности по нормативам 323 судьи, - данные ГСА.

ГСА ждет полная перезагрузка, - заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов

В структуре ГСА будет создан Офис трансформации с акцентом на человеческий капитал, рассказал «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов

Правила поведения, созданные в демократическом и правовом государстве для защиты гарантированных прав личности, не имеют пользы, если они не выполняются: Верховный Суд

Требование по соблюдению правил поведения, существующих в правовом государстве - позиция Верховного Суда.

Окружные прокуратуры получили первых прокуроров-стажеров

Из 1734 кандидатов до финального конкурса дошли только 72 потенциальных прокурора.

Андрей Смирнов: Причастным к формированию политики развития судебной власти следует сосредоточиться на ключевом тезисе – больше нет места для круговой поруки и кулуарных договоренностей

Многочисленные события, которые происходили и имеют место в работе Высшего совета правосудия, обуславливают необходимость сделать голосование поименными и открытыми, - замруководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

  1. В Украине

В Киеве решили дальнейшую судьбу мурала Бенкси «Дети на качелях»

11:43, 23 июля 2023
Его консервируют для последующего хранения.
В Киеве решили дальнейшую судьбу мурала Бенкси «Дети на качелях»
Источник фото: kyivcity.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Киеве начали работу по консервации известного мурала Бенкси «Дети на качелях» для дальнейшего хранения. Мурал нанесен на бетонные блоки. 

Как рассказывают в КГГА, специалисты уже отработали тестовые участки, чтобы начать работу непосредственно с арт-объектом.

Коммунальное заведение «Центр консервации предметов археологии» обратилось в архитектурно-реставрационную мастерскую с предложением провести на безвозмездной основе научно-технологические исследования с целью консервации произведения современного стрит-арт искусства. Специалисты согласились и уже проводят соответствующие работы для качественной сохранности мурала.

«Работы Бэнкси имеют культурное и историческое значение для страны как памятка того, что свет обязательно побеждает тьму. Поэтому мы должны его сохранить», – отметил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва