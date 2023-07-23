В Киеве решили дальнейшую судьбу мурала Бенкси «Дети на качелях»

Его консервируют для последующего хранения.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве начали работу по консервации известного мурала Бенкси «Дети на качелях» для дальнейшего хранения. Мурал нанесен на бетонные блоки.

Как рассказывают в КГГА, специалисты уже отработали тестовые участки, чтобы начать работу непосредственно с арт-объектом.

Коммунальное заведение «Центр консервации предметов археологии» обратилось в архитектурно-реставрационную мастерскую с предложением провести на безвозмездной основе научно-технологические исследования с целью консервации произведения современного стрит-арт искусства. Специалисты согласились и уже проводят соответствующие работы для качественной сохранности мурала.

«Работы Бэнкси имеют культурное и историческое значение для страны как памятка того, что свет обязательно побеждает тьму. Поэтому мы должны его сохранить», – отметил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.