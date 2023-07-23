У Києві вирішили подальшу долю муралу Бенксі «Діти на «гойдалках»

Його консервують для подальшого збереження.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві розпочали роботу з консервації відомого муралу Бенксі «Діти на «гойдалках» для подальшого збереження. Мурал нанесений на бетонних блоках.

Як розповідають у КМДА, фахівці вже відпрацювали тестові ділянки, щоб розпочати роботу безпосередньо з арт-обʼєктом.

Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології» звернувся до архітектурно-реставраційної майстерні з пропозицією провести на безоплатній основі науково-технологічні дослідження з метою консервації витвору сучасного стріт-арт мистецтва. Фахівці погодились і вже проводять відповідні роботи для якісного збереження муралу.

«Роботи Бенксі мають культурне та історичне значення для країни як пам’ятка того, що світло обов’язково перемагає темряву. Тому ми маємо його зберегти», – зазначив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

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