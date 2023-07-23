Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Судья Верховного Суда Сергей Хопта уволился в отставку

В 2023 году уволились уже 17 судей Верховного Суда.

Судья Верховного Суда Валерий Суховой уволился в от ставку

Валерий Суховой ранее был членом Высшего совета правосудия и Совета судей Украины.

Один судья работает за 22 судей: что происходит с нагрузкой в судах

При необходимой нормативной численности у 297 судей в Ровенском окружном административном суде работают 13 судей, а в Киевском окружном админсуде – 23 судьи при численности по нормативам 323 судьи, - данные ГСА.

ГСА ждет полная перезагрузка, - заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов

В структуре ГСА будет создан Офис трансформации с акцентом на человеческий капитал, рассказал «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Смирнов

  1. В Украине

Британия передала Украине пусковые установки для ракет Brimstone

17:42, 23 июля 2023
Специально разработанная для ВСУ машина позволяет оперативно перемещать ракетные системы по полю боя и вести точный огонь.
Британия передала Украине пусковые установки для ракет Brimstone
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Великобритания передала Украине несколько десятков мобильных наземных платформ Wolfram, которые используются для запуска ракет Brimstone. Об этом сообщили специалисты портала Oryxspioenkop в Twitter.

Цель новых мобильных установок – улучшить использование ранее переданных ВСУ ракет Brimstone. Они позволят использовать их максимально эффективно на земле.

Отмечено, что таких машин нет на вооружении Британии. Их могли разработать специально для нужд Украины. Сами же ракеты Brimstone противокорабельные и их всегда использовали именно на патрульных катерах.

В издании The Independent утверждают, что Wolfram предстоит решить проблему наземного использования ракет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва