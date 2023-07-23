Британия передала Украине пусковые установки для ракет Brimstone

Специально разработанная для ВСУ машина позволяет оперативно перемещать ракетные системы по полю боя и вести точный огонь.

Великобритания передала Украине несколько десятков мобильных наземных платформ Wolfram, которые используются для запуска ракет Brimstone. Об этом сообщили специалисты портала Oryxspioenkop в Twitter.

Цель новых мобильных установок – улучшить использование ранее переданных ВСУ ракет Brimstone. Они позволят использовать их максимально эффективно на земле.

Отмечено, что таких машин нет на вооружении Британии. Их могли разработать специально для нужд Украины. Сами же ракеты Brimstone противокорабельные и их всегда использовали именно на патрульных катерах.

В издании The Independent утверждают, что Wolfram предстоит решить проблему наземного использования ракет.

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