Британія передала Україні пускові установки для ракет Brimstone

Спеціально розроблена для ЗСУ машина дозволяє оперативно переміщувати ракетні системи полем бою та вести точний вогонь.

Велика Британія передала України кілька десятків мобільних наземних платформ Wolfram, які використовуються для запуску ракет Brimstone. Про це повідомили спеціалісти порталу Oryxspioenkop у Twitter.

Ціль нових мобільних установок — покращити використання раніше переданих ЗСУ ракет Brimstone. Вони дозволять використовувати їх максимально ефективно на землі.

Зазначається, що таких машин немає на озброєнні Британії. Їх могли розробити спеціально для потреб України. Самі ж ракети Brimstone є протикорабельними і їх завжди використовували саме на патрульних катерах

У виданні The Independent стверджують, що Wolfram має вирішити проблему наземного використання ракет.

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