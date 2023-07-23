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Можна передбачити тримання злочинців у західних областях України, аби побороти відмови в екстрадиції, - керівник САП

Можна гарантувати від імені держави, що екстрадованих осіб утримуватимуть у належних умовах, і запрошувати інспекторів, які це перевірятимуть, а стосовно війни можна гарантувати, що фігурантів цих справ утримуватимуть у західних областях, зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

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  1. В Україні

Українці відповіли, чому звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки

16:05, 23 липня 2023
Люди відповіли, чому, на їхню думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки.
Українці відповіли, чому звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки
Зображення: freepik.com
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Українці розповіли, чому на їхню думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки.

У результатах соціологічного опитування, яке було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна повідомляється, що на запитання «Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?», громадяни відповіли (можна було обрати декілька варіантів):

  • 80,3% відповідей приходилось на варіант «Через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя»;
  • 73,6% відповідей прийшлися на варіант «Через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують»;
  • 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки;
  • на варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей;
  • ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей.
  • На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей.

Дослідження проводилося КМІС з 11 травня по 12 червня. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2013 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року та громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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