Генсекретар НАТО Столтенберг скликає засідання Ради Україна – НАТО на прохання Києва

Засідання відбудеться 26 липня.

Джерело фото: ОП

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 26 липня, скликає засідання Ради Україна – НАТО на прохання Києва. Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.

«Сторони зустрінуться, щоб провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море», — сказала Лунгеску.

За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.

Напередодні з проханням про проведення засідання попросив Президент України Володимир Зеленський.

«Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи «зернового коридору». У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень – рівень Ради Україна – НАТО. І цей механізм може спрацювати. Я звернувся до Єнса з пропозицією невідкладно скликати таку Раду для відповідних кризових консультацій. Днями зустріч відбудеться. Безпекову кризу в Чорному морі ми можемо подолати», - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні до громадян.

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