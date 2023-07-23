Генеральный секретарь НАТО Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева

Заседание состоится 26 июля.

Источник фото: ОП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 26 июля, созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Об этом сообщила спикер НАТО Оана Лунгеску.

«Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», — сказала Лунгеску.

По ее словам, встреча состоится на уровне послов.

Накануне с просьбой провести заседание попросил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы «зернового коридора». В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень Совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», – сообщил Зеленский в вечернем обращении к гражданам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.