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  1. В мире

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева

12:19, 23 июля 2023
Заседание состоится 26 июля.
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева
Источник фото: ОП
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 26 июля, созывает заседание Совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Об этом сообщила спикер НАТО Оана Лунгеску.

«Стороны встретятся, чтобы провести консультации по поводу последних событий и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», — сказала Лунгеску.

По ее словам, встреча состоится на уровне послов.

Накануне с просьбой провести заседание попросил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Обсудили с господином Столтенбергом наши шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы «зернового коридора». В нашем сотрудничестве мы перешли на новый, более высокий уровень – уровень Совета Украина – НАТО. И этот механизм может сработать. Я обратился к Йенсу с предложением безотлагательно созвать такой Совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Черном море мы можем преодолеть», – сообщил Зеленский в вечернем обращении к гражданам.

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