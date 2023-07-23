В Киеве мужчина на электросамокате «летел» со скоростью 90 км/ч и обгонял автомобили

«Гонщика» заметили на Большой Окружной дороге.

В воскресенье, 23 июля, в Голосеевском районе столицы заметили мужчину на электросамокате, который двигался по трассе со скорость около 90 километров в час. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Гонщик» катался на Большой Окружной дороге.

На опубликованном видео можно увидеть, как мужчина на электросамокате очень двигается по дороге без какой-либо защиты и даже обычного шлема. При этом он обгоняет другие автомобили на дороге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.