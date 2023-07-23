У Києві чоловік на електросамокаті «летів» зі швидкістю 90 км/год та обганяв автомобілі

«Гонщика» помітили на Великій Окружній дорозі.

У неділю, 23 липня, в Голосіївському районі столиці помітили чоловіка на електросамокаті, який рухався трасою зі швидкістю близько 90 кілометрів на годину. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

«Гонщик» катався на Великій Окружній дорозі.

На опублікованому відео можна побачити, як чоловік на електросамокаті рухається по дорозі без будь-якого захисту та навіть звичайного шолому. При цьому він обганяє інші автомобілі на дорозі.

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