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  1. В Украине

Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 24 июля

10:21, 24 июля 2023
На левом берегу наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.
Какое состояние воздуха и радиационный фон в Киеве 24 июля
Изображение: freepik.com
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По состоянию на 08:00 24 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве в целом низкий. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В то же время, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон при контрольной норме в 0,26 мкЗв/ч составляет 0,11 мкЗв/ч.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева общий индекс качества воздуха – 29 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Правды общий индекс качества воздуха – 32 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский общий индекс качества воздуха – 35 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская общий индекс качества воздуха – 13 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе общий индекс качества воздуха – 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого общий индекс качества воздуха – 26 (низкий уровень загрязненности).

Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.

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