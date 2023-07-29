В Киевской области горело поле с пшеницей, фото

В Белоцерковском районе ликвидировано возгорание поля с пшеницей.

В пятницу, 28 июля, спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Белая Церковь, ул. Лесная. Об этом говорится в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

По прибытию на место инцидента спасатели установили, что на открытой территории горит поле с пшеницей.

Пожар локализован в 14:53 и полностью ликвидирован в 14:59. На тушение пожара было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы произошел пожар в многоэтажке.

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