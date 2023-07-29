На Київщині горіло поле з пшеницею, фото

У Білоцерківському районі ліквідовано загорання поля з пшеницею.

У п’ятницю, 28 липня, рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Біла Церква, вул. Лісова. Про це йдеться у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Київській області.

По прибуттю на місце інциденту рятувальники встановили, що на відкритій території горить поле з пшеницею.

Пожежу було локалізовано о 14:53 та повністю ліквідовано о 14:59. На гасіння пожежі було задіяно дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що в Солом’янському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.

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