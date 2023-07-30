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  1. В Украине

Как проверить информацию об уплате добровольных пенсионных взносов

13:37, 30 июля 2023
Когда добровольные взносы уплачены за себя, увидеть это можно, если зайти в свой личный кабинет на вебпортале е-услуг ПФУ.
Как проверить информацию об уплате добровольных пенсионных взносов
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Пенсионный фонд Украины рассказывает, где и как можно проверить данные об уплате добровольных пенсионных взносов.

В случае, если добровольные взносы уплачены за себя, то увидеть это можно, если:

1. Зайти в свой кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

2. В разделе «Коммуникации по ПФУ» (на панели слева) выбрать опцию «Запрос на получение электронных документов».

3. В открывшемся окне в поле «Тип обращения» из выпадающего списка выбрать опцию «Справка ОК-5».

4. Дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных и отправить запрос в ПФУ.

5. Чтобы ознакомиться с результатами рассмотрения запроса, в боковом меню следует выбрать категорию «Мои обращения» и развернуть поле с уведомлением о сформированной справке ОК-5.

6. Загрузить сформированный документ.

7. На последней странице справки ОК-5 в разделе «Отчетный год: 2023 год» отражена заработная плата для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса, и количество дней приобретенного страхового стажа.

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