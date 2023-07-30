Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків

Коли добровільні внески сплачено за себе, то побачити це можна, якщо зайти в свій особистий кабінет на вебпорталі е-послуг ПФУ.

Пенсійний фонд України розповідає, де і як саме можна перевірити дані про сплату добровільних пенсійних внесків.

У разі коли добровільні внески сплачено за себе, то побачити це можна якщо:

1. Зайти в свій особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

2. У розділі «Комунікації з ПФУ»(на панелі зліва) обрати опцію «Запит на отримання електронних документів».

3. У вікні, що відкриється, в полі «Тип звернення»з випадаючого списку обрати опцію «Довідка ОК-5».

4. Дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних та відправити запит до ПФУ.

5. Щоб ознайомитися з результатами розгляду запиту, в боковому меню слід обрати категорію «Мої звернення»та розгорнути поле з повідомленням про сформовану довідку ОК-5.

6. Завантажити сформований документ.

7. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі «Звітний рік: 2023 рік»відображено заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.

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