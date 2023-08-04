Наводил российские «Грады» на позиции ВСУ: СБУ задержала соратника Кивы

Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Полтавской области.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, корректировавшего российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что должностное лицо входило в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращалось к нему о решении бизнес-дел.

«Для получения разведданных о дислокации украинских войск депутат сельсовета «в темную» использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задания на Донецком направлении.

Во время дистанционного общения с военными он узнавал у них подробную информацию о местах их базирования и возможном перемещении на линии фронта.

Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Facebook, которую активно «мониторили» представители российских спецслужб», - говорится в сообщении.

Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии (в том числе «Градов»).

Кроме того, фигурант излагал в соцсети свои комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ.

Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно подхватывали российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения рф.

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