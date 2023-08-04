В Киеве на одной из улиц ограничили движение транспорта: известна причина

В столице произошла авария на водопроводе.

В Киеве из-за аварии водопровода на улице Максименко, 9 (Пуща-Водица) ограничено движение транспорта, передает официальный сайт КГГА.

«Специалисты «Киевводоканала» устраняют повреждения на водопроводе диаметром 300 мм. Без воды остаются два частных дома №№11, 13 и №9 – санаторий «Труд». В поселке Пуща-Водица понижено давление в водопроводе. Пока перекрыта одна полоса дорожного движения», - говорится в сообщении.

Ориентировочно после 10:00 движение будет перекрыто полностью – для ремонта необходимо раскрытие на проезжей части.

В частности, маршрут автобуса №30 изменен. В направлении ст.м. «Академгородок» движение организовано по улице Николая Юнкерова. А в направлении санатория «Лесная поляна» – по собственной схеме.

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