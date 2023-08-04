У Києві на одній із вулиць обмежили рух транспорту: відома причина

У столиці сталася аварія на водогоні.

У Києві через аварію водогону на вулиці Максименка, 9 (Пуща-Водиця) обмежено рух транспорту, передає офіційний сайт КМДА.

«Фахівці «Київводоканалу» усувають пошкодження на водогоні діаметром 300 мм. Без води залишаються два приватні будинки №№11, 13 та № 9 – санаторій «Труд». У селищі Пуща-Водиця понижений тиск у водопроводі. Наразі перекрита одна смуга дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

Орієнтовно після 10:00 рух буде перекрито повністю — для ремонту необхідне розкриття на проїжджій частині.

Зокрема, маршрут автобусу №30 змінений. У напрямку ст.м. "Академмістечко" рух організовано вулицею Миколи Юнкерова. А в напрямку санаторію "Лісова поляна" – за власною схемою.

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