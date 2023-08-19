Еще пять пунктов пропуска примут участие в тестировании услуги єЧерга для автобусов

Теперь тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы.

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В Украине увеличивают перечень пунктов пропуска, где тестируется услуга єЧерга для автобусов. Как пояснили в Минвосстановления, речь идет о еще пяти пунктах пропуска во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Теперь тестирование охватит уже семь пунктов пересечения границы.

«Этап тестирования позволяет фиксировать пиковые часы и дни на пункте пропуска, чтобы планировать опцию слотирования для регулярных и нерегулярных маршрутов. Это значит, что водители в дальнейшем смогут выбирать конкретное время для пересечения границы, например, временной слот с 10 до 12 часов дня или другой», – объяснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Тестирование будет распространено на следующие пункты пропуска:

Краковец – Корчевая (Львовская область)

Шегини – Медика (Львовская область)

Порубное – Сирет (Черновицкая область)

Мамалыга – Кривая (Черновицкая область)

Чоп – Захонь (Закарпатская область)

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование начнется с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.

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