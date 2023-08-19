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  1. В Україні

Ще п’ять пунктів пропуску приймуть участь у тестуванні послуги єЧерга для автобусів

07:40, 19 серпня 2023
Тепер тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону.
Ще п’ять пунктів пропуску приймуть участь у тестуванні послуги єЧерга для автобусів
Зображення: freepik.com

В Україні збільшують перелік пунктів пропуску, де тестується послуга єЧерга для автобусів. Як пояснили у Мінвідновлення, йдеться про ще п’ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Тепер тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону.

«Етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший», – пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

  • Краківець – Корчова (Львівська область)
  • Шегині – Медика (Львівська область)
  • Порубне – Сірет (Чернівецька область)
  • Мамалига – Крива (Чернівецька область)
  • Чоп – Захонь (Закарпатська область)

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з середи, 23 серпня.

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