Суд продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру до 9 сентября

Судьи продлили срок действия меры пресечения.

Печерский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Согласно постановлению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 9 сентября.

В результате ДТП погиб на месте военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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