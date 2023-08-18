Суд продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру до 9 вересня

Судді продовжили термін дії запобіжного заходу.

Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 9 вересня.

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