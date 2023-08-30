В Черниговской области автомобиль патрульного взорвался на мини: он и женщина погибли, 2 детей в больнице

Машина двигалась по лесной дороге и наехала на мину.

В приграничной общине Черниговской области на мини взорвался легковой автомобиль, водитель и пассажирка авто погибли, двоих малолетних детей госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

За рулем автомобиля находился сотрудник патрульной полиции.

«Около 19 часов (28 августа - ред.) в полицию поступило сообщение о том, что в Черниговском районе взорвался легковой гражданский автомобиль...

В результате взрыва автомобиль загорелся. К сожалению, водитель и пассажир погибли. Двое малолетних детей травмированы.

Известно, что управлял автомобилем сотрудник Управления патрульной полиции в Черниговской области Департамента патрульной полиции», — говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники областной полиции и спасатели ГСЧС.

Предварительно установлено, что на лесной дороге автомобиль взорвался на мине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.