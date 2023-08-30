На Чернігівщині автомобіль патрульного підірвався на міні: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні

Машина рухалася лісовою дорогою і наїхала на міну.

У прикордонній громаді Чернігівської області на міні підірвався легковий автомобіль, водій і пасажирка авто загинули, двох малолітніх дітей госпіталізували. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За кермом автомобіля був співробітник патрульної поліції.

«Близько 19-ї години (28 серпня - ред.) до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль...

Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані.

Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції», — йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

Попередньо встановлено, що на лісовій дорозі автомобіль підірвався на міні.

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