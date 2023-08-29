Уряд перерозподілив субвенцію в 1,7 млрд грн на реалізацію проектів відновлення в регіонах

Як зауважив Прем’єр-міністр, Уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на швидке відновлення безпрецедентне фінансування — понад 43 млрд грн.

Джерело фото: КМУ

Кабмін ухвалив постанову про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проектів відновлення в регіонах. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад», — зазначив очільник Уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, Уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на швидке відновлення безпрецедентне фінансування — понад 43 млрд грн.

«Це кошти на терміновий ремонт енергетичних об’єктів до початку опалювального сезону, на підтримку громад, які постраждали від російських терактів, на будівництво водогонів на Дніпропетровщині, на школи, лікарні, укриття і багато інших об’єктів, які потребують відновлення», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд проводить чітку політику солідарності з громадами та регіонами. За його словами, цього року спрямовано вже понад 118 млрд грн державних дотацій та субвенцій на відбудову, на освіту, на соціальну підтримку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.