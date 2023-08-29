У Полтаві місцевий блогер принижував військових: поліція взялась за справу

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

колаж УП

У Полтаві поліція відкрила кримінальне провадження стосовно місцевого блогер, який принижував військових. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохронці побачили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які виконували свої обов'язки в обласному центрі.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 ("Хуліганство"). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Як пише місцеве видання Полтавщина, мова йде про блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку. За даними видання, він знаходив на вулиці працівників військкомату, що роздавали повістки, ображав їх і знімав розмову на відео. Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Днями він накинувся на військових, які хотіли вручити йому повістку. Одного з військових, яких є ветераном війни, блогер обізвав та плюнув у нього.

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